Nilüfer - Abdullah olayı nedir? Müge Anlı'da aranan Nilüfer, canlı yayında Abdullah'la evleniyor!
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Nilüfer - Abdullah olayı nedir? Müge Anlı'da aranan Nilüfer, canlı yayında Abdullah'la evleniyor!

Nilüfer - Abdullah olayı nedir? Müge Anlı'da aranan Nilüfer, canlı yayında Abdullah'la evleniyor!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

ATV ekranlarının merakla takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert farklı konulara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 8 Nisan tarihinde yayınlanan bölümünde Nilüfer Karadoğan, Abdullah ile kaçarak evlendiğini açıkladı. Nilüfer - Abdullah olayı nedir? Müge Anlı'da aranan Nilüfer, canlı yayında Abdullah'la evleniyor!

Nilüfer Karadoğan kimdir? Nilüfer Karadoğan ile Abdullah canlı yayında evleniyor! Niliüfer 13 gün sonra bulundu, ''Evlendim'' dedi. Nilüfer ve annesi kavuşacak mı? Gözü yaşlı annesine geri dönecek mi? Müge Anlı, Nilüfer'in ev tutup imam nikahı yaptıklarını tekrardan hatırlattı. Nabiye Hanım, akşam eşinin kriz geçirdiğini, kızının epilepsi hastası olduğunu ve 14 yaşındayken aldıkları %70 zihinsel engelli raporları olduğunu da belirtti. 13 gün sonra annesiyle buluşan Nilüfer ve erkek arkadaşı canlı yayında detaylandı.

NİLÜFER - ABDULLAH OLAYI NEDİR?

Annesinin aramak için Müge Anlı'ya katıldığı, Nilüfer Karadoğan eve dönmek istemediğini söyledi. Ayrıca annesiyle eve dönmeyeceğini, Abdullah ile mutlu olduğunu aksetti. Abdullah ise Nilüfer'in evlenme teklifini kabul ettiğini, onu sevdiğini ve bir yuva kurduklarını belirtti. Müge Anlı resmi nikah işlemleri için başvuruları tamamlamalarını söyledi.

Nilüfer Karadoğan, Abdullah ile tanışma faslını anlattı. Bunun ardından Nilüfer, annesinin yalan söylediğini açıkladı. Nilüfer Karadoğan, Abdullah'ı kendi kaçırdığını söyledi. Ardından 'Ben Abdullah ile mutluyum. Ailem artık bizi rahatsız etmesin. Abdullah'ı ben kaçırdım, onunla evlenmeyi ben istedim.' dedi.

Nilüfer Karadoğan'ın annesi ise kızının eve dönmesi gerektiğini bildirdi. Maddi ve manevi olarak iyi durumda olmadığını, kızını geri istediğini belirtti.

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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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