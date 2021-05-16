Nilüfer 19 Mayıs Bayramı'na hazır
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Nilüfer 19 Mayıs Bayramı'na hazır

Nilüfer 19 Mayıs Bayramı'na hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nilüfer'de, 19 Mayıs Aatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, coşku ve gururla kutlanacak.

Nilüfer'de, 19 Mayıs Aatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, coşku ve gururla kutlanacak. Nilüfer Belediyesi, 19 Mayıs Mahallesi'nden Nilüfer Cumhuriyet Meydan'na düzenleyeceği bisiklet kortejinde yüzlerce bisiklet tutkununu buluşturacak. Ayrıca iki müzik grubu Nilüfer'in farklı noktalarında mini konserler verecek.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet düşüyle çıktığı yürüyüşün, 19 Mayıs 1919'un 102. yıl dönümü, Nilüfer'de yine bayram sevinciyle kutlanacak.

19 Mayıs Aatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Nilüfer Belediyesi, salgın şartları altında da olsa "Adımız 19 Mayıs" sloganıyla etkinlikler düzenleyerek halka bayram coşkusu yaşatacak. Nilüfer'de bayram kutlamaları 19 Mayıs Çarşamba günü bisiklet kortejiyle başlayacak. Önceden kayıt yaptıran 300'ü aşkın bisiklet tutkunu "19 Mayıs'tan Cumhuriyet'e pedallıyoruz" sloganıyla düzenlenecek korteje katılacak. Bisiklet korteji Nilüfer'in 19 Mayıs Mahallesi'nde saat 10.30'da başlayacak. Bisiklet gönüllülerinin katılacağı kortej sırasıyla Uğur Mumcu Bulvarı, Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı ve Ata Bulvarı'ndan geçerek Mudanya Yolu'na çıkacak. Kortej daha sonra FSM Bulvarı'ndan geçip Nilüfer Cumhuriyet Meydan'nda turu tamamlayacak.

Daha sonra Nilüfer Cumhuriyet Meydan'nda protokolün katılımıyla çelenk sunma töreni düzenlenecek. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in 19 Mayıs Aatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajını vereceği törenin ardından da "Artı 1" ve "Den Den" isimli müzik grupları otobüslerle Nilüfer'in mahallelerini gezerek halka bayrak coşkusu yaşatacak. - BURSA

Nilüfer 19 Mayıs Bayramı'na hazır
Nilüfer 19 Mayıs Bayramı'na hazır
Nilüfer 19 Mayıs Bayramı'na hazır
Nilüfer 19 Mayıs Bayramı'na hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kreşler ve anaokulları, 17 Mayıs-1 Haziran 2021 arasında uygulanacak kademeli normalleşme döneminde faaliyetlerine devam edebilecek.
17 Mayıs-1 Haziran arasında, kahvehane, çay bahçesi, sinema salonu, halı saha, internet kafe, yüzme havuzu ve spor salonları kapalı kalmaya devam...
17 Mayıs-1 Haziran arasında, kahvehane, çay bahçesi, sinema salonu, halı saha, internet kafe, yüzme havuzu ve spor salonları kapalı kalmaya devam...
Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.
Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.
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