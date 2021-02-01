Nilsu Berfin Aktaş'tan dikkat çeken itiraf!

Exxen'de yer alacak Ölüm Zamanı projesinin genç ve yetenekli başrol oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş AllMagazine Şubat ayı sayısında yer aldı. Güzel oyuncu, dijital platformlar hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu

Aktaş, dergiye verdiği röportajda, "Dijital platformlar yeni, enerjik ve dinamik oldukları için daha heyecan verici projelere ev sahipliği yapıyor" dedi.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

1998 yılında Ankara'da doğan güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Genç oyuncu 2018 yılında Geleceğin Starı yarışma programı ile dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuk kariyerinde bazı markaların reklamlarında da rol aldı.

Berfin Nilsu Aktaş, "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinde Gökçe karakterine hayat veriyor.

Kaynak: Snob Magazin