Nilsu Berfin Aktaş'ın odasını güllerle donatan kişi belli oldu
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Nilsu Berfin Aktaş'ın odasını güllerle donatan kişi belli oldu

Nilsu Berfin Aktaş'ın odasını güllerle donatan kişi belli oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisinin başrol oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş, kendisini gelen iki dev gül buketiyle büyük şaşkınlık yaşadı. Peki Aktaş'a bu gülleri kim gönderdi? İşte detaylar...

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Nilsu Berfin Aktaş, başrolünde yer aldığı 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisinin setinde büyük bir sürpriz yaşadı.

İŞİN ASLI BAMBAŞKA ÇIKTI

Aktaş, kendisine gelen iki demet gül buketini sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçileri, Aktaş'a bu gülleri gizemli erkek arkadaşının yolladığını düşündü. Ancak işin aslı bambaşka çıktı.

HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Nilsu Berfin Aktaş, kırmızı güllerin sevenlerinden geldiğini söyledi. Aktaş, hayranlarına teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

1998 yılında Ankara'da doğan güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Genç oyuncu 2018 yılında Geleceğin Starı yarışma programı ile dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuk kariyerinde bazı markaların reklamlarında da rol aldı.

Nilsu Berfin Aktaş, "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinde Gökçe karakterine hayat veriyor.

Nilsu Berfin Aktaş'ın odasını güllerle donatan kişi belli oldu

Kaynak: Snob Magazin

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