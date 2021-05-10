Nilsu Berfin Aktaş'ın odasını güllerle donatan kişi belli oldu

'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisinin başrol oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş, kendisini gelen iki dev gül buketiyle büyük şaşkınlık yaşadı. Peki Aktaş'a bu gülleri kim gönderdi? İşte detaylar...