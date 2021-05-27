Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisi kim? Nilperi Şahinkaya kimdir, kaç yaşında?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Nilperi Şahinkaya, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Nilperi Şahinkaya hakkında merak edilenler. Nilperi Şahinkaya hayatı ve biyografisi. Nilperi Şahinkaya kimdir? İbrahim Selim'in programında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisi kim?

Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisi kim? sorusu gündemin merak edilen başlıkları arasında. Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Nilperi Şahinkaya merak konusu oldu. İşte Nilperi Şahinkaya hakkında merak edilen Nilperi Şahinkaya kimdir, Nilperi Şahinkaya hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİMDİR?

Diplomat olan babasının görevi nedeniyle Senegal'de doğan Nilperi Şahinkaya, ilkokul eğitimini Paris'te, ortaokul eğitimini Bern'de tamamladı. Annesi ona Nil adını koymak istemiştir fakat dedesi gördüğü bir rüya üzerine adına "peri"nin eklenmesini istemiş ve bu sayede adı Nilperi olmuştur.,

NİLPERİ ŞAHİNKAYA BİYOGRAFİSİ

Doğum tarihi: 23 Şubat 1988

Kaç yaşında: 33 yaşında

Nereli: Dakar, Senegal

Diplomat olan babasının görevi nedeniyle Senegal'de doğan Nilperi Şahinkaya, ilkokul eğitimini Paris'te, ortaokul eğitimini Bern'de tamamladı. Annesi ona Nil adını koymak istemiştir fakat dedesi gördüğü bir rüya üzerine adına "peri"nin eklenmesini istemiş ve bu sayede adı Nilperi olmuştur. 2003 yılında Ankara'ya yerleşip 2006'da Charles de Gaulle Fransız Lisesini bitirdi ve 2006-2010 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde okudu. Çok ülke gezmesinde babasının rolü büyüktür çünkü babası bir diplomattır. Babası Salim Levent Şahinkaya'dır. Okul yıllarında Deniz Yıldızı adlı dizide rol aldı. Üniversiteden, Yüksek Şeref Listesine girerek mezun oldu. 2010'un Haziran ayında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisine seçilerek İstanbul'a yerleşti. Öyle Bir Geçer Zaman ki'de canlandırdığı Mesude karakteri ardından Kayıp dizisinde Defne ve Sedef karakterlerine can verdi. Kiraz Mevsimi adlı dizide başrollerden biri olan Şeyma karakteri ile büyük çıkış yaparak N'olur Ayrılalım adlı dizide başrollerden olan Temmuz Akıncı karakterine can verdi. Hira Tekindor'un yönetmenliği ile başrollerini Zerrin Tekindor, Tardu Flordun, Şükrü Özyıldız ile paylaştığı, Oyun Atölyesi'nde sahnelenen Kim Korkar Hain Kurttan oyununda Honey karakteriyle yer aldı. 2017 Ocak ayında ise Ay Yapım tarafından, Çağrı Vila Lostuvalı yönetmenliğinde atv'de yayınlanan, başrollerini Kerem Bürsin ve Leyla Lydia Tuğutlu'nun paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Aslı karakterini canlandırdı..

NİLPERİ ŞAHİNKAYA'NIN SEVGİLİSİ KİMDİR?

2019 yılından beri birlikte olduğu bilinen çift, sık sık magazin gündeminde yer almakta. Sosyal medya paylaşımlarında fazla yer vermeselerdi Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisinin Emre Yusufi olduğu biliniyor. Sanatla ilgilenen Emre Yusufi, sosyal medyada geniş takipçi kitlesine sahip.