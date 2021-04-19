Nilperi Şahinkaya'dan virüse ozon tedavisi önlemi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nilperi Şahinkaya'dan virüse ozon tedavisi önlemi

Nilperi Şahinkaya'dan virüse ozon tedavisi önlemi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Rol aldığı "Yasak Elma" setinde birçok kişinin koronavirüse yakalandığı Şahinkaya, "Virüsten dolayı ozon tedavisi yaptırdım" dedi.

Rol aldığı "Yasak Elma" setinde birçok kişinin koronavirüse yakalandığı Şahinkaya, "Virüsten dolayı ozon tedavisi yaptırdım" dedi.

YAZ TATİLİ YOK

Yaz tatili yapamayacağını belirten ünlü oyuncu "Yazın sette olacağım. Cem Yılmaz ile birlikte Erşan Kuneri filminde oynayacağım. Yazın tatil yok, iş var" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Yıldırım Akbulut Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Ryan Babel Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nilperi Şahinkaya'dan virüse ozon tedavisi önlemi - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 09:06:20. #1.14#

title