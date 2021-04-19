Nilperi Şahinkaya'dan virüse ozon tedavisi önlemi

Rol aldığı "Yasak Elma" setinde birçok kişinin koronavirüse yakalandığı Şahinkaya, "Virüsten dolayı ozon tedavisi yaptırdım" dedi.

Rol aldığı "Yasak Elma" setinde birçok kişinin koronavirüse yakalandığı Şahinkaya, "Virüsten dolayı ozon tedavisi yaptırdım" dedi.

YAZ TATİLİ YOK

Yaz tatili yapamayacağını belirten ünlü oyuncu "Yazın sette olacağım. Cem Yılmaz ile birlikte Erşan Kuneri filminde oynayacağım. Yazın tatil yok, iş var" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet