Niloya "Sürpriz Yumurta Müzikali"yle minik izleyicilerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Yerli çizgi film kahramanı Niloya'nın "Sürpriz Yumurta Müzikali", bu hafta sonu İstanbul ve Tekirdağ'da minik seyircilerle buluşacak.

YouTube'da 4,5 milyonu aşan abone sayısı ile 7'den 70'e sevilen Niloya, eğitici ve öğretici içerikleriyle her gün TRT Çocuk'ta ekranlara geliyor.

Arkadaşları Mete ve Tospik'le Türkiye'nin birçok iline konuk olan doğru beslenme, kişisel bakım, çevre ve hayvan sevgisi konularında çocuklara eğitici ve öğretici mesajlar veren Niloya ve arkadaşları, müzikalle, yarın saat 12.00'de Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi'nde, 20 Şubat'ta 14.00 ve 16.00'da ise Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

Çocukların psikolojik gelişimini olumlu yönde etkilemek ve katkıda bulunmak amacı ile senaryosu psikologlar ve pedagogların görüşleri ile hazırlanan Niloya, müzikaliyle seyircilere farklı bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.