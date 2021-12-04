"Niloya Sürpriz Yumurta Müzikali", 9 şehirde minik izleyicilerle buluşacak

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye'nin sevilen yerli çizgi film karakterlerinden Niloya ve arkadaşları Tospik ile Mete'nin yer aldığı "Niloya Sürpriz Yumurta Müzikali", bu ay boyunca Antalya'dan Gaziantep'e, Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye kadar 9 farklı ile gidecek.

Bazen bir müzik aletini bazen ise bir oyunu hayatın içinden örneklerle çocukların dilinden aktaran çizgi karakterler, çocukların eğlenceli, öğretici etkinliklerle kaliteli zaman geçirmeleri adına farklı illere konuk olacak.

Program kapsamında müzikal, bugün Manavgat Çocuk Festivali bünyesinde Manavgat Belediyesi İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'nde, yarın Alanya Çocuk Festivali'nde Alanya Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Müzikal ayrıca 11 Aralık'ta Ankara'da 365 AVM'de ve Bartın Çocuk Festivali bünyesinde Bartın Kültür Merkezi'nde, 12 Aralık'ta Çaycuma Çocuk Festivali kapsamında Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde, 13 Aralık'ta Kayseri Kültür Sanat Merkezi'nde, 14 Aralık'ta Kahramanmaraş'ta Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde, 15 Aralık'ta Şanlıurfa'da Urfa City AVM'de, 16 Aralık'ta Gaziantep'te Benim Koleji Kültür Merkezi'nde ve 17 Aralık'ta Mersin'de Yenişehir Belediyesi Konferans Salonu'nda minik seyircilerin beğenisine sunulacak.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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