Niloya, işaret dilli bölümleri ile engelleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor - Haberler
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Niloya, işaret dilli bölümleri ile engelleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel
Niloya, işaret dilli bölümleri ile engelleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor

Türkiye'nin sevilen yerli çizgi film karakteri Niloya, işitme engelli çocuklar için hazırlanan "İşaret Dili" bölümleri ile engelleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Türkiye'nin sevilen yerli çizgi film karakteri Niloya, işitme engelli çocuklar için hazırlanan "İşaret Dili" bölümleri ile engelleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Erişilebilirliği ve kapsayıcılığı önemseyen, hem ailelerin hem de çocukların beğenisini kazanan çizgi filmin senaryoları pedagoglar eşliğinde hazırlanıyor.

Türkiye'de her yıl 2 bin 500 yeni doğana işitme kaybı tanısı konulurken, bu oranın okul çağındaki çocuklarda nüfusa oranla birlikte binde 9 olduğu belirtiliyor.

Niloya da bu kapsamda hazırlanan işaret dili bölümleri ile bir farkındalığa imza atmayı hedefliyor.

YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlerde yerli çizgi karakter, çocukları yeni maceralara çıkarırken, gelişimleri adına da hem öğretici hem de eğlendirici mesajlar veriyor.

Çizgi filmlerinde öğretici ve eğitici içerikleri ile ön plana çıkan karakter, işitme engelli çocuklar için hazırlanan işaret dilinin yanı sıra İngilizce, Portekizce, Arapça, İspanyolca ve İtalyanca dillerinde hazırlanan videoları ile de minik seyircilerle buluşuyor.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri
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