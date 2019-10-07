Nilgün Sarıoğlu'ndan altın madalya

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Ritmik Cimnastik Federasyon Kupası Kocaeli'nde yapıldı.

07.10.2019 14:24
Nilgün Sarıoğlu'ndan altın madalya

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Ritmik Cimnastik Federasyon Kupası Kocaeli'nde yapıldı. Müsabakalara Antalyaspor adına katılan sporcular, antrenör Luidmila Sert önderliğinde madalya mücadelesi verdi. 5-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyona gençler kategorisinde katılan Nilgün Sarıoğlu, genel tasnifte 3'üncü olurken, ip aletinde finallerde yarıştı ve 1'inci olarak kürsünün zirvesine çıktı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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