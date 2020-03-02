Haberler » Spor » Nilgün Sarıoğlu cimnastikte Türkiye Şampiyonu - Spor

Nilgün Sarıoğlu cimnastikte Türkiye Şampiyonu

Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nda Antalyaspor sporcusu Nilgün Sarıoğlu Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etti.

02.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:42
Nilgün Sarıoğlu cimnastikte Türkiye Şampiyonu

'de düzenlenen Cimnastik Şampiyonası'nda Antalyaspor sporcusu Nilgün Sarıoğlu Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etti.


Bu yıl Mersin'de yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası'na 25 ilden 482 sporcu katıldı. Şampiyonaya Antalyaspor adına katılan Nilgün Sarıoğlu, ritmik cimnastikte rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Antalyaspor'dan gençlerde Melisa Sert 15'inci, Elif Sarıoğlu ise 16'ncı sırada yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler