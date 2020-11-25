Nilgün Ök kimdir? Nilgün Ök kaç yaşında nereli?

AKParti Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün yaptığı açıklamalar gündem olurken kullandığı ifadeler sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Peki, Nilgün Ök kimdir? Nilgün Ök kaç yaşında nereli? İşte, Nilgün Ök hayatı ve biyografisi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan diyalog ile gündeme gelen AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, vatandaşların da merak konusu oldu. Peki, Nilgün Ök kimdir? Nilgün Ök kaç yaşında nereli?

NİLGÜN ÖK KİMDİR?

Denizli - 1976, Güngör, Saime.

İktisatçı, İş Kadını; Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünü bitirdi. USA Chicago Illinois Institute of Technology Üniversitesinde Şirket Finansmanı ve e-Ticaret alanlarında yüksek lisanslarını yaptı.

Devlet Planlama Teşkilatı Konjonktür Değerleme Bölümünde stajyerlik yaptı. Kendi aile şirketlerinde üst düzey yönetici olarak çalıştı. 2009-2014 yıllarında Denizli Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Yardımcılığı, AR GE Bölümü Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2014 yılında kendi şirketini kurdu. Denizli İş Kadınları Birliği Derneği (DİKAB) Kuruculuğu ve Başkanlığı, Denizli İş Platformu Üyeliği, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Ök, evli ve 2 çocuk annesidir.