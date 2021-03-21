Nilgün Nazlı kimdir? Nilgün Nazlı kaç yaşında, nereli?

Nilgün Nazlı, Züğürt Ağa filminde Kiraz rolünde izleyici karşısına çıktığında artık herkes tarafından bilinen bir yüz olmuştur. Peki, Nilgün Nazlı kimdir? Nilgün Nazlı kaç yaşında, nereli?

NİLGÜN NAZLI KİMDİR?

23 Haziran 1968, İstanbul doğumlu olan Nilgün Nazlı ilk olarak 16 yaşında Uç Uzun Güvercinim filminde Belkıs karakterine hayat vermiştir. Züğürt Ağa filminde Kiraz rolünde izleyici karşısına çıktığında artık herkes tarafından bilinen bir yüz olmuştur. Aynı yıl Kuyucaklı Yusuf, Katiller de Ağlar ve Kanun Adamı adlı sinema filmlerinde de boy göstermiştir.

Oynadığı sinema ve diziler;

1984 Sinema filmi – Uç Güzel Güvercinim (Belkıs)

1984 Sinema filmi – Yosma (Filiz)

1985 Dizi – Acımak (Feriha)

1985 Sinema filmi – Kanun Adamı

1985 Sinema filmi – Katiller de Ağlar

1985 Sinema filmi – Kuyucaklı Yusuf (Kübra)

1985 Sinema filmi – Züğürt Ağa (Kiraz)