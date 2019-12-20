Nilgün Çolak Londra'daki ekonomi toplantısına ev sahipliği yaptı
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Nilgün Çolak Londra'daki ekonomi toplantısına ev sahipliği yaptı

Türkiye ve İngiltere'de doğru yatırım kanalları, girişimciler için ülkeler bazında vergi uygulamaları ve ekonomi gündemi Londra'da masaya yatırıldı

20.12.2019 17:39 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:39
Nilgün Çolak Londra'daki ekonomi toplantısına ev sahipliği yaptı

Leyra UK Kurucusu Nilgün Çolak organizasyonuyla hayata geçirilen toplantıda; William Hancock, televizyoncu, gazeteci ve yazar Aslı Şafak, Tülin Hamit ve Damla Toker gibi konuşmacılar iki ülkenin ve finans konularını katılımcılarla ile paylaştı.

'da yaşayan Türklerin yanı sıra 'nin ekonomik geleceğini merak eden yabancı yatırımcıların da yoğun ilgi gösterdiği toplantıda; dünyanın yeniden üretime dönmesi ve bunun da unutulmaya yüz tutmuş olan tarım ile yapılmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.

Kaynak: Snob Magazin

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