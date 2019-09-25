Nilgün Belgün sezona Los Angeles'ta başladı

25.09.2019 09:08

21 senedir bir tiyatro oyuncusu, üstelik tek kişilik gösterisiyle bir kadın oyuncu ilk defa Amerika'ya davet edildi

Ünlü oyuncunun hayatından kesitlere yer verdiği keyifli gösteriye izleyiciler tarafından tam katılım sağlandı. Belgün, gösterinin sonunda kuliste sevenleriyle buluştu.

Altı sezondur kapalı gişe oynanan "Aşk ve Komedi", Amerika Turnesi kapsamında 24 Eylül Salı günü San Diego, 27 Eylül Cuma günü San Jose ve 29 Eylül Pazar günü Seattle'da perde açacak.

Kaynak: Bültenler