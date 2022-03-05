Nilgün Belgün kimdir? Kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Nilgün Belgün kimdir?
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5 Mart Şarkılar Bizi Söyler konukları kimlerdir merak ediliyor. Programın bugünkü konuklarından birisi Nilgün Belgün oldu. Bunun ardından izleyiciler, Nilgün Belgün kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, şarkıları neler? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Nilgün Belgün kimdir? Hayatı ve biyografisi nedir merak etti. İşte detaylar...
5 Mart Cumartesi 2022 Şarkılar Bizi Söyler konuğu Nilgün Belgün kimdir? Nilgün Belgün kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? Nilgün Belgün evli mi? Nilgün Belgün tüm şarkılarının isimleri nelerdir? Nilgün Belgün sevgilisi var mı? Nilgün Belgün aslen nereli? Nilgün Belgün'nin tüm albümleri nelerdir?
NİLGÜN BELGÜN KİMDİR?
Nilgün Belgün (d. 18 Mart 1953, İstanbul), Türk tiyatro, sinema ve dizi sanatçısı.
Özel Şişli Lisesi ve İstanbul Belediye Konservatuvarı' Şan ve Tiyatro Bölümü mezun oldu. Burada Melih Cevdet Anday'dan fonetik diksiyon dersleri aldı. 1973'te sanat hayatına atıldı. İlk olarak Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda deneyim edinen sanatçı, daha sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Levent Kırca Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.1990 yılında "Bir Başka Gece"de oynadığı Darbukatör Bayramdaki "GÜLPEMBE" rolüyle kısa sürede daha büyük bir kitle tarafından tanındı. "İŞTE MÜZİK İSTE EĞLENCE", "GECE SEFASI" gibi televizyondaki eğlence Showlarında çeşitli parodilerde çeşitli tiplemeler yaptı. Sanat hayatının dışında, iki kitap yazan ve sosyal etkinliklerde de bulunan Belgün, Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği'nde Türkiye genelinde "Kadını Bilinçlendirme" kampanyasında çalışmalar yaptı, Parkinson hastalığıyla ilgili 2 yıl süren sağlık çalışmalarında yer aldı. Önce Star TV, sonra TV 8'de program yaptı. Nilgün Belgün İlk evliliğini 19 yaşındayken, tiyatrocu ve komedyen Abdullah Şahin ile yaptı. Yaptığı evlilikten Oylum Şahin adında kızı var. Nilgün Belgün'ün ikinci eşi İlhan Gencer'den Merve Gencer adında bir kızı var. Nilgün Belgün üçüncü evliliğini Atilla Demircioğlu ile yaptı. Esra Erol'un doğum yapması sebebiyle Esra Erol'da programının geçici sunuculuğunu yapmıştır.
Nilgün Belgün 5 Mart Cumartesi 2022 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.
Sahip olduğu ödüller
- 1993 - Milliyet Gazetesi Yılın En İyi Tv Komedi Kadın Oyuncusu ödülü.
- 2006 - Tiyatro İstanbul, Tepetaklak, Yılın En İyi Komedi Kadın Oyuncusu 8 ödül.
- 2006 - Kadıköy Güzel Sanatlar Lisesi, Altın Lale Güzel Sanatlar Ödülü, En İyi Tiyatro oyuncusu
Rol aldığı bazı tiyatro oyunları
- İkinin Biri : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1985
- Çılgın Hafta Sonu
- Bir Kış Öyküsü
- Tepetaklak
- Papaz Kaçtı
- Keşanlı Ali Destanı
- Matruşka
- Deliler Boşandı
- Yedi Kocalı Hürmüz
- Karmakarışık
- İyi Günde Kötü Günde
- Hoşça Kal İstanbul
- Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi
Kitapları
- İçimdeki Kadın, Filika yayınları
- Bir Kadın Bir Erkek, Filika Yayınları (Cengiz Özakıncı ile birlikte)
- Hayat... Sen Benimsin, Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık (Gülenay Börekçi)
Filmografi
- Jet Sosyete (2019/ 2020) - Olcay Sahici (30. bölüm/ 59. Bölüm Final)
- Akasya Durağı - 2009-2012 (Eleni)
- Papatyam - 2011
- Petek Dinçözle 10 Numara - 2010
- Karışık Aile - 2010
- Benim Annem Bir Melek - 2008
- Yağmurdan Sonra - 2008
- Çinliler Geliyor - 2006
- Yalancı Yarim - 2006 (Belkız)
- Mavi Kolye - 2004
- 3. Tür - 2004
- Tatil Aşkları - 2004
- Yabancı Damat - 2004 (Katina)
- Beybaba/ Koltuk - 2003
- Büyümüş de Küçülmüş - 2003
- Şeytan Bunun Neresinde - 2002
- Şen Kahkahalar - 2001
- Güz Gülleri - 2001
- Bana Şans Dile - 2001
- Bir Demet Kahkaha - 2000
- Adada Bir Sonbahar - 2000
- Baykuşların Saltanatı - 2000
- Kadınlar Kulübü - 1999
- Hayvanlara Dokunduk - 1997
- Köşe Kapmaca - 1996
- Çiçek Taksi - 1995
- Cümbüş Sokak - 1993
- Bizim Mahalle - 1993
- Bıçkın - 1988 (Zehra)