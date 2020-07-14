Nil timsahları yumurtadan çıktı
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Nil timsahları yumurtadan çıktı

? Tuzla Viaport Marina içerisinde yer alan Timsah Park'ta yaşayan dişi timsahlardan birinin 3 ay önce yumurtlamasıyla başlayan sürecin sonunda 9 yavru Nil timsahı doğdu.

Nil timsahları yumurtadan çıktı
14.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:11
? Tuzla Viaport Marina içerisinde yer alan Timsah Park'ta yaşayan dişi timsahlardan birinin 3 ay önce yumurtlamasıyla başlayan sürecin sonunda 9 yavru Nil timsahı doğdu. 14 uzman personelin ilgilendiği yavru timsahların sağlık durumu iyi.

Timsah Park'ta dişi timsahlardan birinin 3 ay önce yumurtlamasıyla Türkiye'nin ilk Nil timsahları yumurtadan çıktı. Sağlık durumları iyi olan yavru timsahların bakımıyla 14 uzman personel ilgileniyor.CANLI YEM VE ET PARÇALARIYLA BESLENİYORLARDünya Nil timsahların türlerinin azaldığını söyleyen Timsah Park Genel Müdürü Gökmen Aydın, 'Türkiye'de doğan ilk Nil timsahları, çok mutluyuz. 3 gün oldu, 9 yumurtamız vardı. Dişi Nil timsahı olmasını istediğimiz için kuluçka döneminde 30 santigrat derecelik bir sıcaklıkta sakladık. 3 hafta boyunca her gün canlı yem ve küçük et parçalarıyla besleyeceğiz. 3 hafta sonra beslenmeleri 2 günde bire düşecek' dedi.

1 yıl içerisinde timsahların boylarının 50 santimetreyi geçeceğini aktaran Aydın, 'Sağlık durumları gayet iyi, aktifler sürekli hareket ediyorlar. Soğukkanlı canlı oldukları için büyüdükçe hareketleri azalacak. Bu türü korumaya özen gösteriyoruz, 4 yaşından sonra yumurta dönemi olacak ve yeni yavrular dünyaya gelecek. 14 kişilik bir ekip gece, gündüz kontrol ediyor. Ortam sıcaklığını 33 derecenin üstünde tutuyoruz' diye konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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