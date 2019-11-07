Nil nehrinde su paylaşım krizi: Krize taraf 3 ülke Washington'da masada

07.11.2019 18:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:28

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Nil nehrindeki su paylaşım sorununa çözüm bulunması amacıyla krize taraf üç ülkenin dışişleri bakanlarıyla başkent Washinton'da bir araya geldi. Taraflar toplantı sonrasında 15 Ocak 2020 itibariyle bir anlaşmaya varılması için taahhütte bulundu.



Mısır, Etiyopya ve Sudan dışişleri bakanları toplantı sonrasında yayımladıkları ortak açıklamada Nil'in ülkelerindeki halkların kalkınması için önemini vurguladı ve Etiyopya'nın inşa etmekte olduğu Büyük Etiyopya Rönesans barajının dolum ve işletim süreci için işbirliği içinde, kapsamlı, uyumlu, sürdürülebilir ve karşılıklı fayda sağlayan bir anlaşma için ortak taahhüdü yineledi. Toplantıya Dünya Bankası Başkanı David Malpass da katıldı. Euronews.com'da Görüntüle