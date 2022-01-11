Nil Nehri'ne kamyon düştü: 2 ölü - Haberler
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Nil Nehri'ne kamyon düştü: 2 ölü

Nil Nehri'ne kamyon düştü: 2 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mısır'da Nil Nehri'ne düşen kamyonda bulunan 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 8 kişi için ise arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Mısır'da Nil Nehri'ne düşen kamyonda bulunan 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 8 kişi için ise arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Mısır'ın Giza bölgesinde bulunan Monshaat Al-Kanater köyünde dün, içinde 24 kişinin bulunduğu bir kamyonun Nil Nehri'ne düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 8 kişi için arama çalışmalarının devam ettiği bildirilirken, aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişiden 14'ü yaralı olarak kurtarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, kaza esnasında kamyon şoförünün ruhsatsız bir vapurla karşı kıyıya geçmeye çalıştığı aktarılırken, "Ehliyetsiz feribot sürücüsüyle 3 çalışanı tutuklandı. Vapur sahibini yakalama çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

KAMYONUN BİR ÇİFTLİKTEN DÖNEN İŞÇİLERİ TAŞIDIĞI ÖĞRENİLDİ.

Mısır'da bakımsız yollar ve gevşek trafik düzenlemeleri nedeniyle sık sık kazalar yaşanıyor.

Mısır'ın kuzeydoğusundaki Sina Yarımadası'nda 8 Ocak'ta uluslararası bir karayolu üzerinde meydana gelen otobüs kazasında en az 16 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı.

(İHA)

Nil Nehri'ne kamyon düştü: 2 ölü

Nil Nehri'ne kamyon düştü: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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