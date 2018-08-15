Nil Nehri'nde Tekne Faciası: 23 Ölü

Sudan'ın kuzeyinde Nil Nehri'nde bir teknenin batması sonucu 23 kişi hayatını kaybetti. Sudan'ın kuzeyindeki Nil Nehri'nde yaklaşık 40 öğrenciyi taşıyan bir tekne battı. Sudanlı yetkililer, ülkenin kuzeyinde bulunan Nil Nehri'nde yaşanan olayda aynı aileden 5 kişinin de aralarında olduğu 22 öğrencinin boğularak öldüğünü ifade etti. Görgü tanıklardan alınan bilgilere göre, kuzeyden güneye doğru hareket halinde olan teknenin nehrin akış yönünde hareket etmediği belirtildi. Öte yandan, Sudan'da yağışlar nedeniyle okulların tatil edildiği ifade edildi.

(İHA)