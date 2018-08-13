Nil Karaibrahimgil'in Teknesini Kullanan Arkadaşları, Çocuklarını Evire Çevire Dövdü

Habertürk muhabiri Hakan Yağcı'nın haberine göre, kız çocuklarının eğitime kazandırılması, çocukların kalp sağlığına dikkat çekilmesi gibi birçok projeye destek veren sanatçı Nil Karaibrahimgil'in Bodrum'daki teknesinde önceki gün kan donduran bir olay yaşandı. Şarkıcı ve eşinin teknede ağırladıkları dostları, kendi çocuklarını döverken görüntülendi.

ÇOCUKLARI EVİRE ÇEVİRE DÖVDÜLER

Geçtiğimiz gün şarkıcı Nil Karaibrahimgil ve eşi Serdar Erener'in teknede olmamasını fırsat bilen yakın arkadaşları, kendi çocuklarını döverken yakalandı. Misafirlerinin dehşet görüntüleri üzerine gözler, kendisi de bir anne olan sanatçıdan gelecek açıklamaya çevrildi.