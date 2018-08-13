Nil Karaibrahimgil'in Teknesini Kullanan Arkadaşları, Çocuklarını Evire Çevire Dövdü
Nil Karaibrahimgil'in Bodrum Yalıkavak'ta demirli teknesinde önceki gün dehşet anları yaşandı. Sanatçının olmadığı sırada, teknede bulunan bir bayan ve bir erkek, çocuklarını dövdü.
Habertürk muhabiri Hakan Yağcı'nın haberine göre, kız çocuklarının eğitime kazandırılması, çocukların kalp sağlığına dikkat çekilmesi gibi birçok projeye destek veren sanatçı Nil Karaibrahimgil'in Bodrum'daki teknesinde önceki gün kan donduran bir olay yaşandı. Şarkıcı ve eşinin teknede ağırladıkları dostları, kendi çocuklarını döverken görüntülendi.
ÇOCUKLARI EVİRE ÇEVİRE DÖVDÜLER
Geçtiğimiz gün şarkıcı Nil Karaibrahimgil ve eşi Serdar Erener'in teknede olmamasını fırsat bilen yakın arkadaşları, kendi çocuklarını döverken yakalandı. Misafirlerinin dehşet görüntüleri üzerine gözler, kendisi de bir anne olan sanatçıdan gelecek açıklamaya çevrildi.
YORUMLAR (12)
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Haberi yapan uzaylı galiba o yaşlarda iki erkek çocuğu. . . Muhtemelen birbirlerine girdiler ayırıyorlar arada anne iki tokat atmış olabilir. annenin sinirleri çelikten değil olmuştur. kan donduranmış. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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hangimiz dayak yemedikCevap Yaz Yayından Kaldır
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kim bilir sıpalar ne yaptı. . . çocukların bir korkusu olmalı, kulağını çekmek lazım. . .Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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kim bilir ne halt yediler de dövüyorlarCevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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nolmuş sanki. dövmek mi o kaçıyo bunlar kovalıyoo. her evde olur o. sanki haberi yapanlar siz hic annenizden terlik yemediniz.Cevap Yaz 20 3 Yayından Kaldır