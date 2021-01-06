Nil Karaibrahimgil, Aleyna Tilki'ye şarkı yaptı
06.01.2021 09:30 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:34
Yeni yıla ailesiyle birlikte evde girdiğini söyleyen Karaibrahimgil, Aleyna Tilki'ye dizisi için bir şarkı yaptığını söyledi.
Yeni yıla ailesiyle birlikte evde girdiğini söyleyen Karaibrahimgil, Aleyna Tilki'ye dizisi için bir şarkı yaptığını söyledi. Pandemi döneminde özlemlerinden bahseden şarkıcı, "Annem ve babamı çok özledim. Onları görmeyeli bayağı oldu. Hatta özlemekle ilgili onlara şarkı yazdım" dedi.
Kaynak: Hürriyet