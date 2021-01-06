Nil Karaibrahimgil, Aleyna Tilki'ye şarkı yaptı

Yeni yıla ailesiyle birlikte evde girdiğini söyleyen Karaibrahimgil, Aleyna Tilki'ye dizisi için bir şarkı yaptığını söyledi.

Yeni yıla ailesiyle birlikte evde girdiğini söyleyen Karaibrahimgil, Aleyna Tilki'ye dizisi için bir şarkı yaptığını söyledi. Pandemi döneminde özlemlerinden bahseden şarkıcı, "Annem ve babamı çok özledim. Onları görmeyeli bayağı oldu. Hatta özlemekle ilgili onlara şarkı yazdım" dedi.

Kaynak: Hürriyet