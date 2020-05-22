Nil'deki baraj krizinin tarafları, Su İşleri bakanlarını müzakereleri sürdürmekle görevlendirdi Nil Nehri'ndeki su paylaşım krizinin tarafları olan Etiyopya, Mısır ve Sudan, 3 ay önce duran Hedasi Barajı ile ilgili ortak müzakerelerin en kısa sürede yeniden başlamasıyla ilgili çalışmaları yürütmeleri için Su İşleri bakanlarının görevlendirilmesi konusunda anlaştı.

Nil Nehri'ndeki su paylaşım krizinin tarafları olan Etiyopya, Mısır ve Sudan, 3 ay önce duran Hedasi Barajı ile ilgili ortak müzakerelerin en kısa sürede yeniden başlamasıyla ilgili çalışmaları yürütmeleri için Su İşleri bakanlarının görevlendirilmesi konusunda anlaştı.

Sudan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Abdullah Hamduk ile Etiyopyalı mevkidaşı Abiy Ahmed'in yanı sıra iki ülkenin dışişleri ve su işleri bakanları ile istihbarat başkanlarının katılımıyla video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirildi.

Sudan'ın, Mısır ve Etiyopya'nın barajın doldurulması ve işletilmesiyle ilgili meselelerin görüşülmesine devam etmeleri konusundaki girişimi kapsamında gerçekleştirilen toplantıda taraflar, barajın dolumu ve işletilmesiyle ilgili kalan küçük meselelerin tamamlanması için 3 ülkenin de müzakere masasına dönmesinin önemini vurguladı.

Toplantıda müzakerelerin en kısa sürede yeniden başlamasıyla ilgili çalışmaları yürütmesi için ülkelerin Su İşleri bakanlarının görevlendirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Başbakan Hamduk, ülkesinin tüm taraflar arasında tam bir uzlaşıyı garanti eden bir anlaşmaya varılması için Mısır ve Etiyopya arasında sürekli iletişim kurmaya hazır olduğunu ifade etti.

Etiyopya Başbakanı Ahmed de ülkesinin, 3 devletin de çıkarlarını dikkate alan ve bölge halkları arasındaki iş birliğini destekleyen nihai bir anlaşmaya varmak için Mısır ve Sudan ile iş birliğine hazır olduğunu kaydetti.

Sudan'ın, birkaç gün önce Mısır tarafıyla gerçekleştirdiği toplantıda da taraflar, ABD ara buluculuğunda anlaşılan esaslar üzerinde 3 ülkenin de çıkarlarının korunduğu 3'lü bir anlaşmaya varılmasının gerekliliğini vurgulamıştı.

Yıllardır bölgedeki su rejimiyle ilgili Sudan, Etiyopya ve Mısır arasında devam eden ve başarısızlıkla sonuçlanan Hedasi Barajı görüşmeleri, son olarak ABD ve Dünya Bankasının ara buluculuğunda Kasım 2019'da yeniden başlatılmış, ancak Etiyopya şubattaki son toplantıya iç istişareleri bitirmediği gerekçesiyle katılmamıştı.

Addis Ababa yönetimi, ABD'nin geçen martta barajın "anlaşma olmadan doldurulmaması" yönündeki açıklamasının ise diplomatik olmadığını ve kabul edilemeyeceğini açıklamıştı.

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin kollarından Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçladığını, barajın Mısır'ın çıkarlarına zarar vermeyeceğini iddia ediyor.

Kaynak: AA