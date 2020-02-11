Niksar ve Erbaa'da bin 598 paket kaçak sigara yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Niksar ve Erbaa'da bin 598 paket kaçak sigara yakalandı - Haberler

Niksar ve Erbaa'da bin 598 paket kaçak sigara yakalandı

Tokat'ın Erbaa ve Niksar ilçelerinde yapılan yol devriyelerinde farklı araçlarda bulunan 6 şüphelinin valizlerinde yapılan aramada bin 598 paket kaçak sigara ele geçirildi.

11.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:44
Niksar ve Erbaa'da bin 598 paket kaçak sigara yakalandı

'ın ve ilçelerinde yapılan yol devriyelerinde farklı araçlarda bulunan 6 şüphelinin valizlerinde yapılan aramada bin 598 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, D-100 kara yolu üzerinde kaçak sigara sevkiyatını önlemeye yönelik olarak Niksar ve Erbaa ilçelerinde yol kontrollerine başladı. Niksar'da Korulu, Erbaa'da ise Tepekışla mevkiinde çalışmalara başlayan ekipler 3 farklı otobüste yolculuk yapan 6 şüpheli şahsın valizlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, yabancı uyruklu şüphelilere ait valizlerde gizlenmiş vaziyette toplam bin 598 paket kaçak sigara ele geçirildi. Söz konusu şahıslara 27 Nolu ÖTV genel tebliği kapsamında toplam 22 bin 246 lira idari yaptırım cezası kesildiği bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler