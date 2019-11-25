Niksar Ulvi Saime Kaya İlkokulu öğrencileri Bulgaristan'da

25.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:22

Niksar Ulvi Saime Kaya İlkokulu 2019-2021 yılları arasında Fransa, Romanya, Portekiz, Makedonya ve Bulgaristan ile birlikte yürüttükleri "Kaleidoscope" isimli Avrupa Birliği Erasmus projesinin ilk hareketliliğini Bulgaristan'ın Hacıdimovo şehrinde gerçekleştirdi.

Bulgaristan'daki proje ortaklarıyla bir araya gelen Niksar Ulvi Saime Kaya İlkokulu Müdürü Hakkı Tepebaşı, projenin koordinatör öğretmeni Ertuğrul Balcı ve 3 öğrenci, sanat atölyelerinde çalışarak dostluk ve barış temalı resimler yaptı.

Ziyaretin ikinci gününde ise proje katılımcıları Melnik, Rozhen Manastırı ve Sandanski'ye gezerek Rönesans dönemi mimarisini gözlemleme fırsatı buldu

Öğrenciler ziyaretinde üçüncü gününde ise sanat atölyelerinde Avrupa okullarındaki akranlarıyla buluştu.

Bulgaristan hareketliliğinin finalinde ev sahibi okul müdürü Vangelia Petrellyska ve okul proje koordinatörü Zaprina Glushkova katılımcılara sertifikalarını sundu.

Kaynak: AA