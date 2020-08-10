Niksar patatesi Türkiye'nin dört bir yanında sofraları lezzetlendiriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Niksar patatesi Türkiye'nin dört bir yanında sofraları lezzetlendiriyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde 1968 yılında bir köyde başlayan patates üretiminde bu yıl 28 bin 500 ton rekolte bekleniyor.

10.08.2020 12:27 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:32

Tokat'ın Niksar ilçesinde 1968 yılında bir köyde başlayan patates üretiminde bu yıl 28 bin 500 ton rekolte bekleniyor.

İlçeye bağlı Mahmudiye köyünde 1968 yılında 2 dönüm arazide başlayan patates üretimi, bugün 21 köydeki 10 bin hektar alanda gerçekleştiriliyor. Patates üretiminden ilçe ekonomisine yıllık yaklaşık 35 milyon lira girdi sağlanıyor.

İlçede normal şartlarda haziran ayında başlayan patates hasadı, elverişsiz hava şartları nedeniyle bu yıl temmuz ayının ortalarına sarktı. Halen devam eden hasadın ağustos ayının ortalarında tamamlanması bekleniyor.

Hasat edilen patatesler de kamyonlara yüklenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Bu yıl 28 bin 500 ton rekolte bekleniyor

Niksar Tarım ve Orman Müdürü Namık Özdüzgün, AA muhabirine, bu yıl ilçede patates hasadının biraz geç başladığını söyledi.

Hasatta artık sona yaklaşıldığını dile getiren Özdüzgün, "İlçemizde pek çok köyde patates üretimi yapılıyor. Geçen yıl 8 bin hektarlık alanda 24 bin ton patates üretimimiz oldu. Bu sene ise 28 bin 500 ton rekolte bekliyoruz." dedi.

Özdüzgün, ilçede patates üretiminin yaygınlaştığına işaret ederek, "İlçemizde üretilen patatesler Türkiye'nin her yerine gönderiliyor. Patateslerimiz kışlık olmadığı için 2 ila 3 ay içinde tüketilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Patates üreticisi Hasan Tekin ise yaklaşık 30 yıldır patates ürettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Sivas'ta 7-8 yıldır, Niksar'da ise 2 yıldır patates üretiyorum. Bu sene üretim çok. Şu anda patatesi 70 kuruştan satıyoruz. 100 dönüm patates ektim. 300-350 ton ürün bekliyorum. 25 işçi hasat yapıyor. İşçilere 70 lira yevmiye veriyoruz. Her biri 1 ton patates topluyor. Saat 05.00'te başlayıp 12.00 gibi işi bırakıyoruz."

Niksar patatesi Türkiye'nin dört bir yanında sofraları lezzetlendiriyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor Politika
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi Dünya
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti Yaşam
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek Hukuk
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek
Yeni Malatyaspor'un teknik direktör adayları Aykut Kocaman, Hamza Hamzaoğlu ve Tayfun Korkut oldu Spor
Yeni Malatyaspor'un teknik direktör adayları Aykut Kocaman, Hamza Hamzaoğlu ve Tayfun Korkut oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Sağlık
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı
Ziyarete giden vatandaşlar, mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
Ziyarete giden vatandaşlar, mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın 'Ödül Senin' gecesi öncesindeki diyaloğu izleyenleri güldürdü
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın "Ödül Senin" gecesi öncesindeki diyaloğu izleyenleri güldürdü
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçen yaya, otobüse çarptı
Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçen yaya, otobüse çarptı
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu
Ayvalık'ta darp olayına karışan işletmenin sahibi: Asıl mağdur olan benim
Ayvalık'ta darp olayına karışan işletmenin sahibi: Asıl mağdur olan benim
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Çeyrek altın 826, gram altın ise 491 liradan işlem görüyor
Çeyrek altın 826, gram altın ise 491 liradan işlem görüyor
Fenerbahçe, limitin yükseltilmemesi durumunda Luiz Gustavo ile mecburen yollarını ayıracak
Fenerbahçe, limitin yükseltilmemesi durumunda Luiz Gustavo ile mecburen yollarını ayıracak
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Coşkun Sabah Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Robinho Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Otobüs Ağustos Beşiktaş
Şu an buradasınız: Niksar patatesi Türkiye'nin dört bir yanında sofraları lezzetlendiriyor - Tokat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 12:55:22. #1.14#
title