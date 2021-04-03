Niksar OSB'ye arıtma tesisi ile GES kuruluyor
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Niksar OSB'ye arıtma tesisi ile GES kuruluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Niksar OSB'ye arıtma tesisi ile GES kuruluyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesine 2.5 Milyon TL maliyetli arıtma tesisi ile güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi kuruluyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesine 2.5 Milyon TL maliyetli arıtma tesisi ile güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi kuruluyor.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Proje kapsamında güneş enerjisinden elektrik üretmeyi planladıklarını belirterek; "Niksar Organize Sanayi Bölgemiz için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı 2020 yılı teklif çağrısı kapsamında Belediyemiz öncülüğünde ve Tokat İl Özel İdaresi teknik destekleriyle hazırlanan "Niksar OSB Evsel Atıksularına Yönelik Yenilenebilir Enerji Destekli Arıtma Sistemi Kurulması" projesi kabul edilerek, destek almaya hak kazandı. Bu proje ile Organize Sanayi Bölgemizde bulunan işletmelerin evsel atıkları yapılacak olan arıtma tesisinde toplanarak doğaya zarar verilmesini önleyeceğiz. Ayrıca proje kapsamında güneş enerjisinden elektrik üretmeyi planlıyoruz. Projede tesis enerji maliyetini karşılamaya yönelik 50 Kw lık Şebeke Bağlantılı Güneş Enerjisi Santrali Sistemi kurulumu da mevcuttur. Biyolojik Diskli Arıtma Tesisi ve elektrik enerjisi üretimine yönelik olarak da yenilenebilir enerji konusunda örnek ve pilot bir uygulama olacak şekilde Güneş Enerjili Elektrik Üretim Tesisimizin maliyeti 2.5 Milyon TL'dir. Projemiz ilçemize hayırlı olsun" dedi. - TOKAT

Niksar OSB'ye arıtma tesisi ile GES kuruluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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