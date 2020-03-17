Niksar'da zabıta ekiplerinden Corona virüs denetimi Tokat'ın Niksar ilçesinde belediye zabıta ekipleri, Corona virüsü sebebiyle ilçe genelinde faaliyette bulunan fırınlar, lokantalar, marketler ve kuaförlerde hijyen denetimi ve bilgilendirmeler yaptı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde belediye zabıta ekipleri, Corona virüsü sebebiyle ilçe genelinde faaliyette bulunan fırınlar, lokantalar, marketler ve kuaförlerde hijyen denetimi ve bilgilendirmeler yaptı.



Niksar Belediyesi Zabıta ekipleri Corona virüs nedeni ile talebin arttığı hijyen ve gıda ürünlerinde yapılan haksız fiyat artışının önüne geçmek için denetimlerde bulundu. Denetimlerde ayrıca ilçe genelinde faaliyette bulunan fırınlar, lokantalar, marketler ve kuaförlerde hijyen denetimi ve bilgilendirmeler yapıldı.



Corona virüsüne karşı ilçe genelinde tedbirlerin artırıldığını belirten Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan; "Korona virüsünün yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla ekiplerimiz halkın yoğun olarak kullandığı otobüs terminali, Camiler, bankamatikler, minibüs ve dolmuş durakları, çöp konteynerleri ve çevresinde dezenfektan ilaçları ile temizleme işlemlerinin yanında, gıda ve temizlik ürünü satışı yapan işletmelere anormal fiyat artışlarını da denetliyoruz. Yaptığımız denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastladığımız takdirde gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlayacağız" dedi.



Başkan Özcan, ayrıca özellikle yaşlı insanların mecbur olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve evlerinde kalmaları konusunda uyarıda bulundu. - TOKAT

Kaynak: İHA