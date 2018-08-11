Niksar'da TOKİ Başvuruları Başlıyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde yapımı devam eden 4. Etap TOKİ konutları için başvurular 27 Ağustos'ta başlıyor.

Niksar'da emeklilerin talebi üzerine emeklilere yönelik yapılan 4. Etap TOKİ için 2017 yılında gerekli girişimlerde bulunulduğunu ve akabinde çalışmalara başlanıldığını aktaran Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, 27 Ağustos'ta 4. Etap TOKİ için başvuruların başlayacağının müjdesini verdi.

Başkan Özcan yaptığı açıklamada,"2017 yılında halkımızdan gördüğümüz talep neticesinde gerekli girişimlerde bulunarak 4. Etap TOKİ'leri ilçemize kazandırmıştık. Yapımı devam eden TOKİ konutlarımız için başvurular 27 Ağustos'ta başlayacak, 7 Eylül tarihinde son bulacaktır. Toplamda 306 daireden oluşan konutlarda 173'lük kısmı olan 2+1 dairelere sadece emekli olan hemşehrilerimiz faydalanacaktır. 3+1'lik kısmında ise toplamda 132 dairenin bulunduğu projeden ise tüm hemşehrilerimiz faydalanabilecekler. 3+1 dairelerde ayrıca şehit aileleri, maluller ile dul ve yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınmaktadır. Yüzde 40 Engelli hemşehrilerimiz ise konut sayısının yüzde 5'i kadar kontenjan ayrılacak ve kura ile hak sahipleri belirlenecektir. TOKİ başvuruları ve fiyatları hakkında bilgi almak isteyen hemşehrilerimiz Niksar Belediyesi Beyaz Masa görevlilerimizden veya TOKİ'nin internet sayfasından öğrenebilirler" dedi.

TOKİ alt gelir grubu 2+1 konutların fiyatları 130 bin 267 TL'den başlarken taksitleri ise 636 TL'den başlıyor. 3+1 konut fiyatları ise 182 bin 631 TL'den başlarken taksitleri bin 712 TL'den başlıyor. - TOKAT