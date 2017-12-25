Niksar'da Sivil Toplum Kuruluşları Bir Araya Geldi

Tokat'ın Niksar ilçesindeki sivil toplum kuruluş temsilcileri programda bir araya geldi.



Niksar Vakfı'nda düzenlenen programda bir araya gelen sivil toplum kuruluş temsilcileri Tokat-Niksar-Ordu yolunun Niksar için çok büyük önem arz ettiğini, Tokat-Niksar yolunun sahile bağlanması için gerekli çalışmaların başlatılması için girişimlerde bulunma kararı aldılar.



Programa, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yılmaz, CHP İlçe Başkanı Zafer Başar, MHP İlçe Başkanı Dursun Yılmaz ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.