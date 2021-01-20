Niksar'da kaybolan alzaymır hastası aranıyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde alzaymır hastası adamdan 4 gündür haber alınamıyor.

Çimerözü köyündeki evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen alzaymır hastası 78 yaşındaki Mustafa Duman'ı kendi çabalarıyla bulamayan yakınları güvelik güçlerine başvurdu.

Köyde yapılan aramalardan sonuç alınamayınca AFAD ekiplerinden yardım istendi.

AFAD ekipleri ilçenin birçok yerinde yaşlı adamı aradı.

Yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanamadı. AFAD ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu