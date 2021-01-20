Niksar'da kaybolan alzaymır hastası aranıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Niksar'da kaybolan alzaymır hastası aranıyor

20.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:33
Niksar'da kaybolan alzaymır hastası aranıyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde alzaymır hastası adamdan 4 gündür haber alınamıyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde alzaymır hastası adamdan 4 gündür haber alınamıyor.

Çimerözü köyündeki evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen alzaymır hastası 78 yaşındaki Mustafa Duman'ı kendi çabalarıyla bulamayan yakınları güvelik güçlerine başvurdu.

Köyde yapılan aramalardan sonuç alınamayınca AFAD ekiplerinden yardım istendi.

AFAD ekipleri ilçenin birçok yerinde yaşlı adamı aradı.

Yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanamadı. AFAD ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Ozan Doğulu Demet Şener Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ömer Ali Şahiner İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Ankara Doğalgaz Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Niksar'da kaybolan alzaymır hastası aranıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 12:35:52. #1.14#
title