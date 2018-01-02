Niksar'da Kaçak Sigara Operasyonu

Niksar ilçesinde düzenlenen operasyonda, 620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 karayolu Köklüce mevkisinde İran plakalı bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, araç içi koridor altı, orta kapı merdiven altı, ön taraf istetme ve araç motor bölmesine gizlenmiş vaziyette 620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Z.S, H.H. ve B.K'ya toplam 8 bin 680 lira idari para cezası uygulandı.