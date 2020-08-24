Niksar'da dezenfekte çalışmaları
Tokat'ın Niksar ilçesinde belediye dezenfekte çalışması yaptı.
24.08.2020 17:31 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:26
Tokat'ın Niksar ilçesinde belediye dezenfekte çalışması yaptı.
Niksar Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde ambulanslarda ve halkın ortak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.
Belediye Başkanı Özdilek Özcan, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına dikkati çekerek, "İlçemiz genelinde dezenfekte çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımız lütfen maske taksın, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uysunlar." dedi.
Kaynak: AA