Niksar'da çevreye çöp atanlara ceza uygulanacak (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Niksar'da çevreye çöp atanlara ceza uygulanacak (2)

10 TON ÇÖP TOPLANDIYapılan çalışma kapsamında bölgede toplanan çöpler buğday pazarı bölgesinde çöp poşetleri içinde sergilendi.

Niksar'da çevreye çöp atanlara ceza uygulanacak (2)
30.06.2020 19:09 | Son Güncelleme: 30.06.2020 19:47

10 TON ÇÖP TOPLANDI

Yapılan çalışma kapsamında bölgede toplanan çöpler buğday pazarı bölgesinde çöp poşetleri içinde sergilendi. Çöpler daha sonra Niksar Belediyesine ait çöp araçlarıyla Yeşilırmak Belediyeler Birliğine çöp depolama alanına gönderildi. 500 kurum çalışanı ve 250 gönüllü vatandaşla çevre temizliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Bugün Sayın Kaymakamımız İlhami Doğan bey, 500 yakın kurum çalışanlarımız ve 250'ye yakın çevre gönüllüsü vatandaşlarımızla bugün Niksarımızın köyleri, şehir merkezi ve Çamiçi yaylamız, mesire alanları olmak üzere çevre temizliği gerçekleştirdik. Gördüğümüz tablo bu. Bugün burada yaklaşık 10 ton çöpü gündelik alanlarımızdan çıkardık. Biz Niksar Belediyesi olarak gündelik olarak ilçe merkezimizin çöplerini toplayarak aktarma istasyonumuzla Yeşilırmak Belediyeler Birliğine gönderiyoruz. Ama buna rağmen insanımızın çevreye olan duyarlılığını buradan anlamış oluyoruz. Bugünkü etkinliğimizin amacı çevremizi, Niksarımızı koruyalım. Çocuklarımızın geleceğini heba etmeyelim" dedi. 

 


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı Haber
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı Haber
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak Haber
İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı Haber
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti Haber
Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı Haber
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Derby County forması giyen Andre Wisdom, bıçaklı saldırıya uğradı ve hastaneye kaldırıldı
Derby County forması giyen Andre Wisdom, bıçaklı saldırıya uğradı ve hastaneye kaldırıldı
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini...
ABD'nin 'Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma' teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Meteoroloji'den Doğu Anadolu ile Rize ve Artvin için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Doğu Anadolu ile Rize ve Artvin için sağanak uyarısı
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Ortaya atılan aşı reklamları şimdilik boş
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Ortaya atılan aşı reklamları şimdilik boş
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye...
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 1293 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 1293 yeni vaka tespit...
Altının gram fiyatı 393,3 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 393,3 liradan işlem görüyor
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
AK Parti cephesine bizzat soruldu: Bu kadar baro başkanı karşı çıkarken bu düzenleme neden var?
AK Parti cephesine bizzat soruldu: Bu kadar baro başkanı karşı çıkarken bu düzenleme neden var?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Donald Trump Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Hülya Avşar Kenan Doğulu Demet Akalın
Spor Ali Koç Adem Büyük Burak Yılmaz Mete Kalkavan Hikmet Karaman
Daha Fazla Kız Adana Çocuk Cumhuriyet
Şu an buradasınız: Niksar'da çevreye çöp atanlara ceza uygulanacak (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 20:14:06. #1.15#
title