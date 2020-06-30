Niksar'da çevreye çöp atanlara ceza uygulanacak
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Niksar'da çevreye çöp atanlara ceza uygulanacak

TOKAT'ın Niksar ilçesinde kaymakamlığı ve belediye işbirliğinde, 83 köy, 4 belde ve 23 mahallede çevre temizliği yapıldı.

Niksar'da çevreye çöp atanlara ceza uygulanacak
30.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:49

TOKAT'ın Niksar ilçesinde kaymakamlığı ve belediye işbirliğinde, 83 köy, 4 belde ve 23 mahallede çevre temizliği yapıldı. Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, mesire alanları ve ilçe merkezinde yerlere çöp atanların kameralarla izlenerek cezai işlem uygulanacağını söyledi. 

Niksar Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında ilçede bulunan kurum çalışanları ve vatandaşların katılımı ile cadde, sokak ve sit alanlarında çevre temizliği yapıldı. Niksar Belediyesi'nin de destek verdiği proje kapsamında ilçeye bağlı 83 köy, 4 belde ve 23 mahalleye giden kurum çalışanları, yöre halkı ile buluşarak bölgelerinde temizlik yaptı. Akşam 18.00'a kadar devam edecek etkinlik sonunda toplanan çöpler ise buğday pazarı bölgesinde toplanarak sergilenecek.İlçenin turistik bir şehir olduğunu ifade eden Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, "Bu konuda sürekli etrafımıza gelen şikayetler, iddialar olduğu gibi ben de sürekli arazide gezen bir insanım. Yani çevremizin kirletilmesi, atıkların çevreye düzensiz bir şekilde atılmasını görünce tüm arkadaşlarımız ile bu etkinliği düzenlemeye karar verdik. Esas nokta da çöp toplamanın ötesinde bir farkındalık oluşturmak. Elde edilen çöplerin de geri dönüşüm alanlarına gönderip nakde çevirerek zihinsel engelliler okulumuza vereceğiz. Oradaki öğrencilerimize fayda sağlamasını arzu ettik. İlçemiz turistik bir bölge fakat çevremize baktığımız zaman yoğun bir çöp atığı var. İnsanlarımız çok vahşi bir şekilde alanlara çöp atmışlar. Yanı başında konteyner ve izole edecek sistemler olmasına rağmen maalesef o duyarlılık yoktu. Duyarlı olan insanlarımız da bu durumdan muzdaripti. Bu programla temiz bir çevreyi ilçemize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.'FOTO KAPAN VE KAMERALAR YERLEŞTİRİLECEK'Kaymakam Doğan, mesire alanlarına foto kapan ve kamera takılacağını söyleyerek, "Emniyet ve jandarma ekiplerimizin bakış noktası alkol tüketen ve buna benzer çevreye duyarlılığı zayıf olan insanlar gördüğü zaman o anda bir aktivasyon içerisinde görmezler ise bir fiili hareket yapamıyorlardı. Ama yeri geldiği zaman o bölgelere foto kapan ve kameralar yerleştirmek sureti ile faaliyet icra ederek, çevreye atık atanları tespit edip gereken ceza işlemleri yürütme noktasında polis, jandarma ve zabıta ekiplerimize talimat verdim. Bu sayede artık haklı haksız konuyu ayırmak istiyoruz" diye konuştu.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ise 'Bu etkinliği kaymakamlığımız, kurum amirleri ve Niksar Belediyesi olarak beraber planladık. Halkımızda çevre duyarlılığı, çevre bilinci oluşturmak amaçlı doğayı yaşanabilir halde bırakmak ve bundan sonraki süreçte de hem gençlerimize ve bu konuda biraz daha bilinci zayıf olan hemşehrilerimize buradan mesaj vermek istiyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Manşet

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