Niksar'da çevreye çöp atanlara ceza uygulanacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Niksar'da çevreye çöp atanlara ceza uygulanacak

TOKAT'ın Niksar ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliğinde, 83 köy, 4 belde ve 23 mahallede çevre temizliği yapıldı.

Niksar'da çevreye çöp atanlara ceza uygulanacak
30.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:48

TOKAT'ın Niksar ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliğinde, 83 köy, 4 belde ve 23 mahallede çevre temizliği yapıldı. Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, mesire alanları ve ilçe merkezinde yerlere çöp atanların, kameralarla izlenerek cezai işlem uygulanacağını söyledi.

Niksar Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında ilçede bulunan kurum çalışanları ve vatandaşların katılımı ile cadde, sokak ve sit alanlarında çevre temizliği yapıldı. Niksar Belediyesi'nin de destek verdiği proje kapsamında ilçeye bağlı 83 köy, 4 belde ve 23 mahalleye giden kurum çalışanları, yöre halkı ile buluşarak bölgelerinde temizlik yaptı. Saat 18.00'e kadar devam edecek etkinlik sonunda toplanan çöpler ise buğday pazarı bölgesinde toplanarak sergilenecek.

İlçenin turistik bir şehir olduğunu ifade eden Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, "Bu konuda sürekli etrafımıza gelen şikayetler, iddialar olduğu gibi ben de sürekli arazide gezen bir insanım. Yani çevremizin kirletilmesi, atıkların çevreye düzensiz bir şekilde atılmasını görünce tüm arkadaşlarımız ile bu etkinliği düzenlemeye karar verdik. Esas nokta da çöp toplamanın ötesinde bir farkındalık oluşturmak. Elde edilen çöplerin de geri dönüşüm alanlarına gönderip nakde çevirerek zihinsel engelliler okulumuza vereceğiz. Oradaki öğrencilerimize fayda sağlamasını arzu ettik. İlçemiz turistik bir bölge, fakat çevremize baktığımız zaman yoğun bir çöp atığı var. İnsanlarımız çok vahşi bir şekilde alanlara çöp atmışlar. Yanı başında konteyner ve izole edecek sistemler olmasına rağmen maalesef o duyarlılık yoktu. Duyarlı olan insanlarımız da bu durumdan muzdaripti. Bu programla temiz bir çevreyi ilçemize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.'FOTOKAPAN VE KAMERALAR YERLEŞTİRİLECEK'Kaymakam Doğan, mesire alanlarına fotokapan ve kamera takılacağını söyleyerek, "Emniyet ve jandarma ekiplerimizin bakış noktası alkol tüketen ve buna benzer çevreye duyarlılığı zayıf olan insanlar gördüğü zaman o anda bir aktivasyon içerisinde görmezler ise bir fiili hareket yapamıyorlardı. Ama yeri geldiği zaman o bölgelere fotokapan ve kameralar yerleştirmek sureti ile faaliyet icra ederek, çevreye atık atanları tespit edip gereken ceza işlemleri yürütme noktasında polis, jandarma ve zabıta ekiplerimize talimat verdim. Bu sayede artık haklı haksız konuyu ayırmak istiyoruz" diye konuştu.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ise, "Bu etkinliği kaymakamlığımız, kurum amirleri ve Niksar Belediyesi olarak beraber planladık. Halkımızda çevre duyarlılığı, çevre bilinci oluşturmak amaçlı doğayı yaşanabilir halde bırakmak ve bundan sonraki süreçte de hem gençlerimize ve bu konuda biraz daha bilinci zayıf olan hemşehrilerimize buradan mesaj vermek istiyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı Haber
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Kendisini üzerinden atan atı yakalanınca sahibi gözyaşlarına boğuldu Haber
Kendisini üzerinden atan atı yakalanınca sahibi gözyaşlarına boğuldu
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı Haber
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler Haber
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir Haber
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi Haber
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı
İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı
İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı
Altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti
Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit...
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı
BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu
CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Halife Hafter Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Cenk Eren Ebru Şallı Safiye Soyman
Spor Falcao Sergen Yalçın Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Karar Milli Futbolcu
Şu an buradasınız: Niksar'da çevreye çöp atanlara ceza uygulanacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 11:49:20. #1.14#
title