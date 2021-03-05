Niksar'da camiler dezenfekte edildi
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Niksar'da camiler dezenfekte edildi

05.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:26
Niksar'da camiler dezenfekte edildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.

Niksar Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki camileri cuma namazı öncesi dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Özdilek Özcan, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade ederek, "İlimiz çok yüksek riskli iller arasında. Vatandaşlarımız lütfen maske taksın, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uysunlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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