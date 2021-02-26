Niksar'da camiler dezenfekte edildi
26.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:07
Tokat'ın Niksar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.
Niksar Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki camileri cuma namazı öncesi dezenfekte etti.
Belediye Başkanı Özdilek Özcan, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımız lütfen maske taksın, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uysunlar." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu