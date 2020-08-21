Niksar'da camiler dezenfekte edildi
Tokat'ın Niksar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.
21.08.2020 13:11 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:00
Tokat'ın Niksar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.
Niksar Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki camileri cuma namazı öncesi dezenfekte etti.
Belediye Başkanı Özdilek Özcan, yaptığı açıklamada, "İlçemiz genelinde dezenfekte çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımız lütfen maske taksın, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uysunlar." dedi.
Kaynak: AA