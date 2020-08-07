Niksar'da camiler dezenfekte edildi
Tokat'ın Niksar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.
07.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:22
Tokat'ın Niksar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.
Niksar Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki camileri cuma namazı öncesi dezenfekte etti.
Belediye Başkanı Özdilek Özcan, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçedeki camileri dezenfekte ettiklerini belirterek, "İlçemiz genelinde dezenfekte çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımız lütfen maske taksın, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uysunlar." dedi.
Kaynak: AA