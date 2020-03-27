Niksar'da 34 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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Niksar, Tokat, 3. Sayfa

Niksar'da 34 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde, kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 34 kilogram kaçak tütün ile birlikte içilmeye hazır 28 Bin adet tek dal kaçak sigara ele geçirildi.

27.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:49
Niksar'da 34 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde, kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 34 kilogram kaçak tütün ile birlikte içilmeye hazır 28 Bin adet tek dal kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Niksar'a kaçak tütün ve sigara getirileceği ihbarını alan polis ekipleri T.A. isimli şahsı yakın takibe aldılar. Şahsa ait iki işyerine yapılan baskınlar neticesinde, toplam 34 kilogram kaçak tütün ile içilmeye hazır vaziyette 28 Bin adet tek dal kaçak sigara ele geçirildi.

Ekipler, T.A. isimli şahsı gözaltına alırken, kaçak tütün ve sigaralara el konuldu.

Şahsa Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatılırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadeleye aralıksız devam edeceği öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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