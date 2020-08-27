Niksar'da, 11 milyon 118 bin Euro'luk alt yapı projesi Tokat'ın Niksar ilçesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçeli projelerinden biri olan Entegre Su Projesi (Niksar Su Temini ve Atık Su Toplama Sistemi) inşaatı başlatıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçeli projelerinden biri olan Entegre Su Projesi (Niksar Su Temini ve Atık Su Toplama Sistemi) inşaatı başlatıldı.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, uzun uğraşlar sonucunda ilçeye kazandırdıkları 'Niksar Su Temini ve Atık Su Toplama Sistemi' projesinin değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Niksar'ın alt yapı problemlerini ortadan kaldıracak olan Entegre Su Projesi için ilk değerlendirme toplantısına Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, müteahhit ve müşavir firma temsilcileri ile Niksar Belediyesi teknik ekibi katıldı. Hamidiye Köprüsü bölgesinde kurulan şantiye alanında gerçekleşen toplantı sonrasında Başkan Özdilek, açıklamalarda bulundu. Niksar'ın geleceği olan projeye başladıklarının müjdesini veren Başkan Özdilek,"Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçeli projelerinden biri olan Entegre Su Projesi (Niksar Su Temini ve Atık Su Toplama Sistemi) inşaatımız için şantiye kurulumu tamamlanarak, teknik ekip tarafından ishale hattı çalışmalarına başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, müteahhit ve müşavir firma temsilcileri ile şantiye alanında ilk değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Sözleşme bedeli 11 milyon 118 bin 135 Euro olarak belirlenen, ilçemizin geleceği olan ve alt yapımızı tamamen yenileyeceğimiz projemiz hayırlı olsun" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA