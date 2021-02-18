Nikos Vertis'in kapısını çalacak.

Türkiye'den Mustafa Ceceli ve Sezen Aksu gibi isimlerleri yeni projesinde buluşturmak isteyen Zeyn, bir yandan da komşunun kapısını aşındırmaya başladı.

Türkiye'den Mustafa Ceceli ve Sezen Aksu gibi isimlerleri yeni projesinde buluşturmak isteyen Zeyn, bir yandan da komşunun kapısını aşındırmaya başladı. Pandemi şartlarının hafiflemesi için gün sayan genç sanatçı, Yunan müziğinin gelmiş geçmiş en başarılı isimleri arasında gösterilen Nikos Vertis'in kapısını çalacak.

Kaynak: Hürriyet