Nikos Vertis'in kapısını çalacak.
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Nikos Vertis'in kapısını çalacak.

18.02.2021 18:17 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:21
Nikos Vertis'in kapısını çalacak.

Türkiye'den Mustafa Ceceli ve Sezen Aksu gibi isimlerleri yeni projesinde buluşturmak isteyen Zeyn, bir yandan da komşunun kapısını aşındırmaya başladı.

Türkiye'den Mustafa Ceceli ve Sezen Aksu gibi isimlerleri yeni projesinde buluşturmak isteyen Zeyn, bir yandan da komşunun kapısını aşındırmaya başladı. Pandemi şartlarının hafiflemesi için gün sayan genç sanatçı, Yunan müziğinin gelmiş geçmiş en başarılı isimleri arasında gösterilen Nikos Vertis'in kapısını çalacak.

Kaynak: Hürriyet

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