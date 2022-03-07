Nikolaev'de sivil yerleşim yerleri vuruldu - Haberler

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Nikolaev'de sivil yerleşim yerleri vuruldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya, Ukrayna'nın Nikolaev kentindeki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı.

Rusya, Ukrayna'nın Nikolaev kentindeki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 12. gününde birçok kentte devam ediyor. Bu sabah saatlerinde Rusya tarafından, Nikolaev'de bulunan toplu konut alanları vuruldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, vurulan sivil yerleşim alanlarının harabeye döndüğü görüldü. Ukrayna birlikleri, alev alan yapılarda söndürme çalışmaları gerçekleştirdi.

(İHA)

Nikolaev'de sivil yerleşim yerleri vuruldu

Nikolaev'de sivil yerleşim yerleri vuruldu

Nikolaev'de sivil yerleşim yerleri vuruldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, konut, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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