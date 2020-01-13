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Nikola Vlasic'in 2019-20 Rusya Premier Ligi'nin İlk Yarısında Attığı Tüm Goller

CSKA Moskova'nın Hırvat orta saha oyuncusu Nikola Vlasic, 2019-20 Rusya Premier Ligi'nde CSKA Moskova adına sekiz gol kaydetti. İşte Vlasic'in, aralarında gözlerin pasını silen vuruşları da içeren tüm golleri...

13.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:19

CSKA 'nın Hırvat orta saha oyuncusu Nikola Vlasic, 2019-20 Premier Ligi'nde CSKA Moskova adına sekiz gol kaydetti. İşte Vlasic'in, aralarında gözlerin pasını silen vuruşları da içeren tüm golleri...

Kaynak: Dugout

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