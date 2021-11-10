Nikola Jokic'e 1 men cezası

NBA, Denver Nuggets'ın Sırp basketbolcusu Nikola Jokic'e, Miami Heat forması giyen Markieff Morris'e yaptığı hareketten dolayı 1 maç men cezası verdi.

NBA'de Denver Nuggets ile Miami Heat arasında oynanan karşılaşmada Nikola Jokic ile Markieff Morris arasında yaşanan kavganın cezaları belli oldu. NBA'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, her iki oyucunun da oyundan atıldığı olayda, Denver'ın Sırp oyuncusu Nikola Jokic'e 1 maç men cezası verildiği ifade edildi. Jokic, cezasını Indiana Pacers maçında çekecek.

Markieff Morris'e ise 50 bin Dolar para cezası verildiği belirtildi.

Olay, Nuggets'ın 8 Kasım'da Denver'ın Heat'i 113-96 mağlup ettiği maçın dördüncü çeyreğinde meydana gelmişti.

(Oğuzhan Ort/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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