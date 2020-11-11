Nikol Paşinyan kimdir? Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan kaç yaşında, nereli?

Ermeni siyasetçi, eski gazeteci ve editör, 8 Mayıs 2018'de Ermenistan başbakanı olarak göreve başlamıştır. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan kimdir? Nikol Paşinyan kaç yaşında? Nikol Paşinyan dair tüm bilgiler haberimizde.

Ermeni siyasetçi, eski gazeteci ve editör olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan kimdir? Nikol Paşinyan kaç yaşında? Nikol Paşinyan dair tüm bilgiler haberimizde.

NIKOL PAŞINYAN KİMDİR?

16 Ekim 2018'de görevinden istifa etmiştir Son seçimlerde tekrar Başbakan seçilmiştir. Ermenistan'ın en çok satan günlük liberal gazetesi Haykakan Zhamanak'ın editörlüğünü yaparken Robert Koçaryan ve Serj Sarkisyan hükümetlerine karşı son derece eleştirel bir tutum içerisinde olmuştur. Paşinyan, 1999'dan bu yana günlük basının baş editörü olarak, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ve eski Cumhurbaşkanı, Başbakan Serj Sarkisyan'ın hükümetlerine karşı çıkan çeşitli hareketlerin söylemlerine önemli katkılarda bulunmuştur ve cumhurbaşkanlığını, Paşinyan ve muhalefet gayri meşru addederek reddetmiştir. 2000 yılında Haykakan Zhamanak'ın baş editörü iken, farklı insanlara karşı karalama ve iftira suçundan mahkûm edildi. Paşinyan, 2008 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Levon Ter-Petrosyan'ı destekledi. Seçimi izleyen günlerde ölümcül huzursuzluğun hemen ardından saklandı; Ermeni polisi tarafından cinayet ve kitleyi kargaşalığa sevk etmek iddiaları konusunda aranıyordu. Haziran 2009'da saklandığı yerden çıktı ve kendini polise teslim etti. Mayıs 2011'de hapis cezasına çarptırıldıktan yaklaşık iki yıl sonra birçok siyasi tutukluya af çıkarılmasından sonra serbest bırakıldı. Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan liderliğindeki muhalefet hareketi olan Ermeni Ulusal Kongresi'nin önde gelen üyelerinden biriydi. 6 Mayıs 2012'de Ermenistan Ulusal Meclisi'ne seçildi. Başbakan Serj Sarkisyan ve hükümetini istifaya zorlayan 2018 Ermenistan protestolarının lideri oldu. 1 Mayıs 2018'de yapılan ilk oylamada başbakan seçilemedi ancak 8 Mayıs'ta ikinci oylamada Ermenistan başbakanı seçildi. Dağlık Karabağ sorunu meselesinde, Paşinyan sürekli olarak "Ermeni politik düşüncesine egemen olan Dağlık Karabağ'ın aynı sert tutumuna" bağlı kalmaktadır.