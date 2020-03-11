Niklas Moisander'ın FC Twente'ye Attığı Gol
Finlandiyali stoper Niklas Moisander, FC Twente'ye karşı harika bir gol atıyor. AFC Ajax'ın 2012-13 lig sezonun FC Twente ile karşılaştığı maçtaceza sahası dışında topla buluşan Moisander harika bir vuruşla Twente filelerini havalandırıyor ve takımının 2-0'lık galibiyetinde önemli rol oynuyor.
11.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:00
Finlandiyali stoper Niklas Moisander, FC Twente'ye karşı harika bir gol atıyor. AFC Ajax'ın 2012-13 lig sezonun FC Twente ile karşılaştığı maçtaceza sahası dışında topla buluşan Moisander harika bir vuruşla Twente filelerini havalandırıyor ve takımının 2-0'lık galibiyetinde önemli rol oynuyor.
Kaynak: Dugout