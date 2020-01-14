NikkieTutorials kimdir? Ünlü Yotuber NikkieTutorials kimdir? NikkieTutorials biyografisi!

14.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:37

Ünlü makyaj Youtuber'i NikkieTutorials, kanalından trans kadın olduğunu açıkladı. Magazin gündemini sarsan açıklama sonrası NikkieTutorials kimdir, ünlü Yotuber NikkieTutorials kimdir ve NikkieTutorialsbiyografisi gibi konular merak edildi. İşte NikkieTutorials kimdir?

NİKKİETUTORİALS KİMDİR?

NikkieTutorials Doğum Tarihi: 2 Mart 1994

NikkieTutorials Kaç Yaşında: 25 yıl yaşında

NikkieTutorials Nereli: Wageningen, Hollanda

NikkieTutorials Boy: 1,89 m

NikkieTutorials Eş: Dylan Drossaers

NikkieTutorials Abone sayısı: 12.2 milyon

NikkieTutorials Toplam Görüntüleme Sayısı: 1.1 milyar

YouTube kanalı adı NikkieTutorials adı iyi bilinen Nikkie de Jager, Hollandalı bir makyaj sanatçısı ve güzellik vloggeridir. 2015 yılında YouTube'un "Makyajın Gücü" adlı videosundan sonra popülerlik kazandı veviral oldu. Yüzünü makyajlı ve makyajsız şekilde gösterdiği birçok videoya milyonların beğenisini topladı.

Yaptığı makyajlarla kendine hayran bırakan Nikkie, takipçileriyle çok özel bir video paylaştı ve kimsenin bilmediği bir sırrını açıkladı. "Dökülüyorum" başlıklı videoda, transeksüel olduğunu açıklayan 25 yaşındaki Nikki, açıklamayı şantaja uğradığı için gün yüzüne çıkarma kararı almış. Zira şantaj yapan kişi, genç kızın bir videosunu sosyal medyada yayınlamakla tehdit etmiş.

Erkek olarak doğduğunu ama kendini hep kız gibi hissettiğini söyleyen Nikki, 9 yaşında kız kıyafetleri giymeye, 14 yaşında hormon almaya başlamış. 19 yaşında cinsiyetini değiştirmek için ameliyat olduğunu belirten ünlü YouTuber, "Bugün bunu hepinize söylediğime inanamıyorum, ama nihayet yapmak iyi hissettiriyor. Ben yanlış bir bedenle doğdum, bu, trans birey olduğum anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.