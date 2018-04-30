Nike Korsan Yazılım Kullandığı İçin Davalık Oldu

Nike Korsan Yazılım Kullandığı için Dava Edildi.



Taklit ürünler konusundan oldukça muzdarip olan dünyaca ünlü Spor ayakkabı ve giysi üreticisi Nike, korsan yazılım kullanmakla suçlanıyor. Yazılım şirketi Quest Nike'a dava açtı.

Nike Korsan Yazılım Kullandığı için Davalık Oldu. Dünyada ünlü spor ayakkabı ve giysi üreticisi Nike, yazılım lisans anlaşmasını ihlal ettiği iddiasıyla mahkemelik oldu.

Kaliforniya merkezli yazılım şirketi Quest, Nike'a korsan yazılım kullandığı ve uyarıldığı halde bunu düzeltmediği gerekçesi ile dava açtı.

Quest isimli yazılım şirketi, Nike'ın telif hakkı ihlali yaptığını ve korsan yazılımlar kullandığını iddia ederek şirkete dava açtı. İddialara göre Nike, güvenlik sertifikası olmayan, yalnızca yetkilendirilmemiş sitelerde kullanılan korsan yazılımları kullanıyor.

Quest, Nike yetkililerini bu konu ile ilgili uyardığını ancak şirketin lisans ücretlerini ödemeyi reddettiğini ve düzeltmeye gitmediğini açıkladı.

Mahkemeye sunulan dava dosyasında, Nike'ın şirket tarafından geliştirilen yazılımları 'kırılmış anahtarlar' aracılığıyla korsan olarak kullandığının saptandığı iddia edildi.

California'da açılan davada şikayetçi olan Quest, şirketler için birçok servis sunan bir veri tabanı şirketi. Şirket, kurumsal çözümlerini lisansladığı Nike'ı yazılımlarının yasa dışı şekilde kopyalamak ve korsan şekilde kullanmakla suçluyor.

Quest'in iddiasına göre, şirket Nike ile yazılımlarını korsan olarak kullanmayı bırakması ve lisans ücretini ödemesi için iletişime geçti ancak talebine karşılık bulamadı.

Quest, buradan tamamını okuyabileceğiniz iddia dosyasında Nike'ı şu cümlelerle itham ediyor:

"Nike, Quest Yazılım Ürünleri için gerekli lisans ücretlerini Quest'e ödemeyerek lisans anlaşmasını ihlal etmiş ve etmeye devam etmektedir."

Teknoloji şirketi, Nike'ın lisans ücretini ödememek için yazılımın orijinalliğini kontrol eden sistemi devre dışı bırakan bir yazılım kullandığını ve bunu dağıttığını da iddialarına ekliyor.

Quest, mahkemenin iddia edilen lisans ihlallerinden ve korsan kullanımdan meydana gelen maddi zararı saptamasını talep ediyor.

https://www.teknotalk.com/nike-korsan-yazilim-kullandigi-icin-davalik-oldu-63514/